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برعاية المملكة.. انعقاد مؤتمر «خير أمة» الدولي الأول في ماليزيا

برعاية المملكة.. انعقاد مؤتمر «خير أمة» الدولي الأول في ماليزيا
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تواصل – متابعات:

ترعى المملكة، ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المؤتمرَ الدولي الأول تحت عنوان (خير أمة) المزمع إقامته في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة ما بين 25-26 نوفمبر الجاري.

وقد دشن وزير الإعلام والاتصالات الماليزي صالح سعيد كيرواك بحضور سفير خادم الحرمين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان منصة المؤتمر الذي سيقام تحت شعار “منهج أهل السنة يوحد دول آسيان” ويستهدف مسلمي أهل السنة في دول جنوب شرق آسيا، وسيقدم خلال جلساته أكثر من 30 ورقة علمية باللغات العربية والإنجليزية والملايوية.

ويقوم على تنظيم هذا المؤتمر عدة جهات منها مكتب الشؤون الخاصة بمجلس الوزراء الماليزي (جاسا)، ووزارة الإعلام والاتصالات الماليزية، ومنظمة الخادم الماليزية، والجمعية العلمية الماليزية، وجامعة التكنولوجيا الماليزية. ويدعم هذا المؤتمر مكتب رئيس الوزراء الماليزي للشؤون الدينية ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.

وأفاد سفير خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا محمود بن حسين قطان خلال حفل التدشين أن رعاية المملكة لهذا المؤتمر يأتي لغرض إظهار الصورة الحقيقية للإسلام ووفقا لنهجها الوسطي المعتدل الذي تنهجه وتسير عليه، كما أن اختيار ماليزيا لإقامة هذا المؤتمر يأتي بناء خبراتها وموقفها المعتدل والوسطي في قضايا العالم الإسلامي، وأيضا احتضانها مركز الملك سلمان للسلام العالمي، موضحاً أن العلاقات الثنائية بين المملكة وماليزيا تشهد تطورات متقدمة في كافة المجالات من أهمها المجال الديني.

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