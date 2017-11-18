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الطائف.. تعليق سفر أطباء تسببوا في وفاة خديج بالخطأ

الطائف.. تعليق سفر أطباء تسببوا في وفاة خديج بالخطأ
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تواصل – الطائف:

علقت صحة الطائف، سفر أطباء بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، بعد إجرائهم لعملية جراحية لطفل خديج سليم بدلا من توأمه المريض المحتاج للجراحة، ما تسبب في وفاته.

من جهته أكد المتحدث باسم صحة المحافظة عبدالهادي الربيعي، إن توأمان خديجان ولدا معا في المستشفى ونقلا إلى الحضانات في المستشفى الجديد، وهما يعانيان من عيوب قلبية خلقية معقدة، وانقلاب في جميع أحشاء البطن كالكبد والطحال والأمعاء، وأصيبا معا بالتهاب الأمعاء والكولون التنخري، وأجريت لهما عملية جراحية لاستئصال الجزء المتنخر والإنذار المرضي للحالة جدا سيئ عالميً ا، حسب المراجع الطبية الحديثة بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وبين الربيعي، أن التوأم الأول بقي في الحضانة نحو 10 أيام بعد الولادة وتوفي، وما زال الثاني يرقد في الحضانة بعد إجراء العمل الجراحي وتم مخاطبة عدة مستشفيات.

وأكد الربيعي أنه نظرً ا لشكوى والدهما، وجه مدير صحة الطائف صالح المونس، بتعليق سفر الأطباء المشرفين على حالة التوأم ومراجعة الملف الطبي للتأكد من سلامة الإجراء.

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