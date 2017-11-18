الشرقية.. الإطاحة بوافد عربي اقتحم استراحة مواطن وسرقه

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على وافد عربي ترصد لمواطن واقتحم استراحته الخاصة، واعتدى عليه، وسرق مبالغ مالية من محفظته، وأشياء أخرى، مساء الجمعة الماضية.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية ‘‘إن شرطة محافظة قرية العليا، تلقت بلاغا من مواطن يفيد بقيام شخص ملثم يحمل سكينا وأداة حديدية بالترصد له، ثم اقتحم استراحته الخاصة أثناء تواجده بها، واعتدى عليه بالضرب، وهدده من أجل الحصول على مبلغ مالي كبير وتحويله لحسابه‘‘.

وأضاف المواطن في بلاغه أن المعتدي بعد فشله في مسعاه، أقدم على سرقة محفظته وأخذ ما فيها من مبالغ مالية، وبطاقات بنكية وكذلك جهازه النقال ولاذ بالفرار.