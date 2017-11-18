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7 نصائح مهمة للحفاظ على حسابك البنكي إلكترونياً.. تعرف عليها

7 نصائح مهمة للحفاظ على حسابك البنكي إلكترونياً.. تعرف عليها
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تواصل – فريق التحرير:

طالبت جمعية حماية المستهلك، أصحاب الحسابات البنكية بتجنب استخدام رقم الهويات الوطنية أو الهواتف أو الأرقام التي يمكن تخمينها بسهولة، في تعيين كلمة سر الحسابات.

ونشرت الجمعية 7 وصايا لحماية الحساب البنكي إلكترونياً، على النحو التالي:

1- تغيير كلمة السر دورياً.

2- وضع كلمة سر معقدة يصعب تخمينها، وعدم إفشائها لأحد.

3- تجنب استخدام رقم الهويات الوطنية أو الهواتف أو الأرقام التي يمكن تخمينها بسهولة، في تعيين كلمة سر الحسابات.

4- عدم الدخول إلى الحسابات المصرفية من شبكات واي فاي العامة، مثل الموجودة في المطاعم والمقاهي.

5- استخدام برامج الحماية الكاملة لأجهزة الكمبيوتر، والتحديث المستمر لكافة التطبيقات وأنظمة التشغيل.

6- عدم الوثوق بأي موقع إلكتروني يحمل شعار أي بنك، إلا بعد التأكد من مصدره، مع الضغط على رابط الخروج عند الانتهاء من تصفح الموقع.

7- عدم إفشاء المعلومات البنكية أو الشخصية لأي أحد غير موثوق به، أو مواقع إلكترونية مشكوك بها.

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