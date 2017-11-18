«لينوفو» تكشف عن أجهزة تابلت جديدة بأسعار رخيصة

تواصل – وكالات:

حدثت شركة لينوفو، خط أجهزة التابلت متوسطة السعر الخاص بها، بإطلاق جهازي: Tab 7، وTab 7 Essential؛ إذ تبلغ تكلفة الجهاز الأول 99.99 دولار، في حين أن الجهاز الآخر فلا يتعدى سعره 79.99 دولار.

ووفقاً لموقع Gsmarena الهندي، دعم لينوفو جهاز Tab 7 بشاشة IPS LCD قياس 7 بوصات، تعرض الصورة بدقة 1280×720 بيكسل، جنباً على جنب معالج ميدياتيك رباعي النواة MT8161 و1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بالإضافة إلى 16GB من التخزين وكاميرا أمامية بدقة 5MP وأخرى خلفية بدقة 2 MMP.

أما جهاز لينوفو Tab 7 Essential، فيتميز بشاشة IPS LCD إيبس قياس 7 بوصات، تعرض الصورة بدقة 1024×600 بكسل، ومعالج رباعي النواة MT8167D، وذاكرة الوصول العشوائي 1GB، في حين أن مساحة التخزين 16GB، ويعمل كل من جهاز Tab 7 وTab 7 Essential بنظام أندرويد نوجا 7.0.