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الحريري من فرنسا: سأعلن موقفي بشأن كل القضايا خلال لقائي بالرئيس اللبناني

الحريري من فرنسا: سأعلن موقفي بشأن كل القضايا خلال لقائي بالرئيس اللبناني
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تواصل – فريق التحرير:

أكد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، أنه سيعلن عن موقفه من كل القضايا في لبنان عقب لقائه بالرئيس عون في بيروت.

جاء ذلك عقب لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أعرب الحريري عن شكره للرئيس الفرنسي لدعمه، وتأكيده على صداقته الدائمة، مضيفاً أن هذا أمر لن أنساه، وفقاً لقوله.

وقال الحريري: “فرنسا أظهرت دورها الكبير في العالم والمنطقة، وأثبتت ارتباطها بلبنان واستقراره”، وفقاً لـ “الإخبارية السعودية”.

وتابع الحريري، سأتوجه إلى بيروت في الأيام القادمة، وسوف أشارك في الاحتفال باستقلالنا، وسأعلن عن موقفي بشأن كل القضايا بعد المباحثات التي سأجريها مع رئيس لبنان ميشال عون.

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