الصلاحيات الوظيفية تشعل خلافاً بين «فيصل الطبي» ومستشفى الولادة بالطائف

تواصل – الطائف:

أشعلت الصلاحيات الوظيفية خلافاً بين مدير مُسْتَشْفَى النساء والولادة في الطائف مع “مجمع الملك فيصل الطبي”، بعدما اعترض الأول على ما أسماه “تدخلات مباشرة وغَيْر مُبَاشِرة من مدير المجمع في صلاحياته”.

جاء ذلك في خطابٍ وجهه مدير المُسْتَشْفَى لمدير المجمع، وأرفق نسخة منه لمدير صحة الطائف، مُطَالِبَاً إياهم “بتَسَلُّم جميع ما يتم توريده للمُسْتَشْفَى من تجهيز، وغرف عمليات، وأجهزة طبية، وغير طبية، وإخلاء طرفي من المسؤولية سواء الإدارية أو المالية”.

وأَضَافَ: “يجب الرفع للوزارة بخصوص غرف العمليات، وما تم في تأمينها وتجهيزها، ويكون ذلك تحت مسؤوليتكم الشخصية لأنني لن أكون مدير مرحلة انتقالية، ويتم تجاوزها لأسْبَاب هو يعلمها”، مُبَيِّنَاً أنه “قد يكون هناك جهل في النظم المالية والإدارية من قبلي لعدم الخبرة والمسؤولية تضامنية ممن وجهني”.

صحة الطائف تعلق

بدوره، علق المتحدث باسم صحة الطائف، عبدالهادي الربيعي، على الخطاب، واصفاً إياه بـ”أنه ردة فعل متسرعة هدفها إثارة البلبلة والبحث عن صلاحيات شخصية لا تخدم المصلحة العامة، وترتكز على البحث عن صلاحيات غير نظامية”.

وقال “الربيعي”: إن “مدير المجمع هو صاحب الصلاحية الإدارية داخل المجمع، بما فيه مُسْتَشْفَى النساء والولادة، وَيُعَدُّ المرجع الأول لمدير مُسْتَشْفَى النساء والولادة، ويتبعه إدارياً بحكم وجود عدد من الأقسام الرَئِيسِيّة المشتركة وَفْقَاً لتصميم المبنى”.

وأَوْضَحَ متحدث صحة الطائف، أن “صحة الطائف تلتزم بتطبيق الهيكل التنظيمي والرأي القانوني للوزارة بَعِيدَاً عن أهداف شخصيات تريد الاستقلال بالصلاحيات، وَفْقَاً لأهوائها الشخصية”، بِحَسَبِ صَحِيفَة “عكاظ”.

وكانت وزارة الصحة ممثلة في مديرية صحة الطائف، أَصْدَرَت قَرَارَاً في (1435/3/14) يقضي بدمج البرج الطبي للنساء والولادة بالطائف مع مُسْتَشْفَى الملك فيصل تحت اسم “مجمع الملك فيصل الطبي”.