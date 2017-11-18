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لمنع الغش والرشاوى.. مقترح بإنشاء هيئة تتابع تنفيذ المشاريع الحكومية
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تواصل – الدمام:

أكد نائب رئيس شركة أرامكو سابقاً المهندس عثمان الخويطر أن البنية التحتية المطلوبة للإشراف المباشر والمتكامل الفعال على المشاريع الكبيرة يكاد يكون مفقوداً في معظم المؤسسات الحُكُومِيّة.

وأَوْضَحَ الخويطر وَفْقَاً لـ”الوطن” أن تطبيق العقود مغيب؛ بسبب نقص في القوى البشرية المطلوبة للمتابعة والإشراف وأَيْضَاً نقص في الخبرة، وأن هذا الأمر ينطبق على معظم الوزارات الحُكُومِيّة، وأن الاستفادة من خبرات أرامكو والهيئة الملكية متاحة للجميع.

وَأَشَارَ الخويطر إلى أن هناك شركات تفوز بعقود إنشائية كبيرة ثم تحولها إلى متعاقدين آخرين للتنفيذ، بعد أن يستقطعوا نسبة كبيرة من قيمة العقد، سواء بعلم أو دون علم الجهة الممولة، مقراً بأن هذا خطأ ومن يمارسه يوضع اسمه على القائمة السوداء لأي مشروع مستقبلي ويسحب منه العقد.

وفي هذا الإطار اقترح نائب رئيس أرامكو السابق، إنشاء هيئة إشراف فنية مركزية تتابع تنفيذ عقود المشاريع الحُكُومِيّة الكبيرة، وتتأكد من سلامة التكلفة المذكورة في العقد؛ بهدف منع وجود أَي مجال للغش والرشاوى التي قد يمارسها ضعاف النفوس وتساعد على حل هذه الإشكالية.

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