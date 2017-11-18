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«بلومبيرج» تكشف المبالغ المتوقع استعادتها من «قضايا الفساد الكبرى»

«بلومبيرج» تكشف المبالغ المتوقع استعادتها من «قضايا الفساد الكبرى»
Jeddah. Saudi Arabia.
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تواصل – سامر محمد:

قالت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية: إن السلطات في المملكة العَرَبِيّة السعودية، تُقدِّر المبالغ التي قد تتمكن من استعادتها من الموقوفين بتهم تتعلق بالفساد في حملة مكافحة الفساد الْجَارِية بنحو 100 مليار دولار.

وأشارت الشبكة، وَفْقَاً لمسؤول رفيع تحدث معها، إلى أن المتهمين بالفساد قد تُسترد المبالغ التي جمعوها بصورة غير مشروعة، وليست ثروتهم بالكامل مما سيمكن للدولة أن تستعيد نحو 50 إلى 100 مليار دولار.

وتحدث المسؤول الرفيع عن أن 14 ضابطاً متقاعداً عملوا بوزارة الدفاع، واثْنَيْنِ متقاعدين عملا بالحرس الوطني اعتُقلوا بتهم تتعلق بالتورط في تعاقدات مالية شابها الفساد، ولم يعتقل أَي ضابط في الخدمة.

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