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ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية لـ666 مليار دولار بزيادة 80 مليارًا عن العام الماضي

ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية لـ666 مليار دولار بزيادة 80 مليارًا عن العام الماضي
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تواصل – سامر محمد:

طلب البيت الأبيض من الكونجرس الأمريكي أمس الجمعة 44 مليار دولار كإغاثة إضافية للتعامل مع تداعيات الأعاصير المدمرة التي ضربت الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة.

وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إلى أن طلب هذا المبلغ الضخم يتزامن مع تصاعد عجز الموازنة والدفع باتجاه التخفيض الضريبي الذي قد يكلف الولايات المتحدة 1.5 تريليون دولار، في وقت اقترحت فيه الإدارة الأمريكية قيام المشرعين بخفض الإنفاق لتعويض تكاليف مواجهة الكوارث.

ولفتت الصحيفة إلى أن عجز الموازنة في السنة المالية الحالية بلغ 666 مليار دولار، بزيادة قدرها 80 مليار دولار عن العام الماضي، في وقت تستمر فيه زيادة الإنفاق.

وكشفت عن أن تكاليف الإغاثة المخصصة للكوارث تقترب حاليا من 100 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعها أكثر من ذلك. وتحدثت عن أن تكاليف الإغاثة المخصصة من قبل الكونجرس للتعامل مع تداعيات أعاصير هارفي وإيرما وماريا فضلا عن حرائق الغابات في الولايات الغربية من شأنها أن تصل إلى نحو 96 مليار دولار.

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