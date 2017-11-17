أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى خلال شهر

تواصل – وكالات:

صعدت أسعار المعدن النفيس إلى أعلى مستوى في شهر أمس الجمعة مع تراجع الدولار بفعل الضبابية التي تكتنف التقدم المحرز بشأن إصلاح مقترح لقانون الضرائب في الولايات المتحدة سيكون الأكبر منذ ثمانينات القرن الماضي.

ووافق مجلس النواب الأمريكي أول أمس الخميس على حزمة من التخفيضات الضريبية بينما طرحت لجنة من مجلس الشيوخ نسختها من التشريع التي تحظى بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكانت نسخة مجلس الشيوخ واجهت بالفعل مقاومة من بعض الجمهوريين، وهو الأمر الذي غذى الشكوك بين المستثمرين مما أضر بالدولار وأعطى دعماً للذهب.

وارتفع سعر الذهب 1.2% إلى 1293.53 دولار للأوقية (الأونصة) متجهاً صوب أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ 28 أغسطس الماضي، وارتفع المعدن إلى أعلى سعر منذ 16 أكتوبر الماضي عند 1297 دولاراً للأوقية.

وعلى أساس أسبوعي يتجه المعدن الأصفر إلى اختتام الأسبوع مرتفعاً 1.3% في أقوى أداء أسبوعي منذ منتصف أكتوبر الماضي.

وجرت تسوية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في ديسمبر المقبل على ارتفاع نسبته 1.4% إلى 1296.50 دولار للأوقية، وانخفض الدولار أمام سلة تضم 6 عملات متجهاً صوب تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، اقتفت الفضة أثر الذهب بارتفاع بلغت نسبته 1.4% إلى 17.31 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 2.3% إلى 952.30 دولار بعدما كان قد ارتفع إلى أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر الماضي عند 954.30 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 1% ليسجل 996.75 دولار للأوقية.