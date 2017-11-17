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تقديراً لجهودهم.. مواطن يقيم حفلاً تكريمياً في منزله لعمال النظافة والبلدية بالدلم (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

في مبادرة مميزة، استضاف المواطن خالد بن راشد الغانم، أمس الجمعة، العاملين في خدمات بلدية الدلم في حفل تكريمي لهم بمنزله في محافظة الدلم، وذلك تقديرا لجهودهم في خدمة الوطن والمجتمع.

وقال الغانم عبر حسابه على “تويتر”: “سعدت وأبنائي هذه الليلة باستضافة إخواني العاملين في خدمات بلدية الدلم، وذلك لأهميتهم في حياتنا اليومية، وأن بعضنا يكمل الآخر فلهم مني أوفر الشكر كما أشكر أخي أبا ياسر رئيس البلدية بالدلم على موافقته على تكريمهم، والشكر موصول للمكتب التعاوني بالدلم على مشاركته.. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه”.

ووثق مقطع فيديو متداول حفل التكريم الذي أقامه الغانم لـ300 عامل من مختلف الجنسيات، وأثنى متداولوا المقطع على هذا العمل الطيب والخلق الكريم المتمثل في الاحتفاء بالعمال وتقدير جهودهم.

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