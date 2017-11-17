 102 لاجئ فلسطيني قضوا في سوريا خلال النصف الأول من العام الحالي

تواصل – واس:

بيّن التقرير التوثيقي الإحصائي الذي نشرته مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا اليوم، أن 102 لاجئ فلسطيني قضوا في سوريا منذ خلال النصف الأول من عام 2017 .

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الإحصاءات سجلت العدد الأكبر في شهر فبراير من العام 2017 الحالي وبلغ عدد الضحايا 28 لاجئًا، تلاه شهرا مارس ومايو بمعدل 18 لاجئًا فلسطينيًا سقطوا فيهما على التوالي في أماكن مختلفة من سوريا في حين قضى 14 شخصًا في شهر يونيو .

ووثقت المجموعة 31 لاجئًا فلسطينيًا من أصل 102 قضوا خلال النصف الأول من عام 2017 في محافظة درعا نظرًا لاشتداد المعارك التي بدأها النظام السوري للسيطرة على جنوب سوريا بينما قضى في مدينة دمشق 22 لاجئًا وفي ريفها 20 .

كما أشار التقرير الإحصائي إلى أن 27 لاجئًا فلسطينيًا سقطوا داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية 18 منهم في مخيم اليرموك بريف دمشق الذي يشهد حصارًا مزدوجًا من قبل قوات نظام الأسد والمليشيات المسلحة الموالية له، حيث يستمر القصف من عدة محاور.