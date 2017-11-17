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مستشار قانوني: لا يجب حبس المعسر ويجوز سجن المدين دون المليون

مستشار قانوني: لا يجب حبس المعسر ويجوز سجن المدين دون المليون
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تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور ياسر البلوي، رئيس محكمة التنفيذ سابقاً المستشار القانوني، إنه يجوز حبس المدين تنفيذياً مطلقاً، كما يجوز حبس المعسر استظهاراً لحاله.

وأضاف “البلوي”: “لا يجب حبس المعسر متى ما اقتنع من ظاهر حاله بحكم قابل للاستئناف”.

وتابع في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “يجوز حبس المدين تنفيذياً دون المليون ويجب حبسه فيما زاد، ويجب حبس المدين في الاحتيال وتوظيف الأموال”.

وتساءل “البلوي”: “هل نحن مستعدون أن يكون القاضي روبوتاً، فيصدر بعض الأحكام والتوثيقات آلياً، بعد أن يتأكد من هوية المراجع من بصمة عينه؟.. أهم شيء يرد السلام”.

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