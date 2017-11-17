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«الشورى» يستهل عامه الجديد بحماية المبلغين عن الفساد

«الشورى» يستهل عامه الجديد بحماية المبلغين عن الفساد
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تواصل – فريق التحرير:

يستهل مجلس الشورى أولى جلسات السنة الثانية من دورته السابعة بالاستماع إلى وجهة نظر لجنته الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع، ويصوت بعد ذلك على توصياتها النهائية.

ويناقش المجلس بعد ذلك مشروع اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية ولائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل أجهزة الدولة وخارجها، كما يستمع لتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية حول مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، المقدم من العضو معدي آل مذهب، وفي ذات الجلسة المقرر عقدها في التاسع من ربيع الأول المقبل يناقش الأعضاء تقرير وزارة التعليم السنوي للعام المالي 37-1438، وتقرير هيئة المواصفات والمقاييس، إضافة إلى تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتوصياتها.

وفي ثاني جلسات السنة الشورية الجديدة تقدم لجنة الهيئات الرقابية تقريرها بشأن مقترح نظام منع الكسب غير المشروع المقدم من عضو المجلس عطا السبيتي والعضو السابقة فدوى أبومريفة، وفي جلسة الأربعاء الحادي عشر من ربيع الأول المقبل يصوت المجلس على توصيات تقرير التقاعد، ثم يناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح تعديل نظام مكافحة الرشوة المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي ولطيفة الشعلان وعضو المجلس السابقة هيا المنيع.

كما يستمع المجلس لتقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن مقترح العضو أحمد الغديان لتشريع نظام لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، وتقرير الأداء السنوي لديوان المظالم العامة 37-1438 المعد من اللجنة القضائية.

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