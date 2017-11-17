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الباحة.. وفاة 7 وإصابة 5 آخرين في تصادم مروع بطريق الحجرة (صور)

الباحة.. وفاة 7 وإصابة 5 آخرين في تصادم مروع بطريق الحجرة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

توفي 7 أشخاص وأصيب 5 آخرون بإصابات متفاوتة في حادث تصادم مروع وقع مساء أمس الخميس، على طريق الحجرة بمنطقة الباحة، بعد اصطدام مركبتين وجهاً لوجه تقل كلتاهما 12 شخصاً.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، أن حادث التصادم وقع على طريق الجائزة بأضم على طريق الحجرة، وذلك عند الساعة 21:14 مساء أمس، حيث خلف الحادث سبع حالات وفاة وخمس إصابات.

وأضاف أن بين الإصابات حالتين حرجتين نقلتا مع فرقة الحجرة، وحالتين نقلتا مع فرقة أضم وحالة متوسطة نقلت مع فرقه أخرى تتبع لمركز إسعاف أضم.

وبين الزهراني أنه تم التعامل مع الإصابات بالموقع إسعافياً، وبعد ذلك تم نقل المصابين لمستشفى أضم، مؤكداً أن مجموع حالات الوفاة قد بلغ 7 حالات، وعدد الفرق الإسعافية المشاركة بلغ 7 فرق إسعافية من هيئة الهلال الأحمر.

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