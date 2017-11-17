بعد فيتو روسيا.. مجلس الأمن يفشل في التوافق حول التحقيق بـ«كيماوي سوريا»

تواصل – فريق التحرير:

استخدمت روسيا يوم أمس الخميس حق النقض (الفيتو) ضد تحرك من مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا لتعطل مسودة قرار أعدته الولايات المتحدة الأمريكية لتجديد تفويض تحقيق دولي يسعى لتحديد المسؤول عن هجمات كيماوية بسوريا.

وحصل مشروع القرار على تأييد 11 دولة، بينما رفضته روسيا وبوليفيا، فيما امتنعت الصين ومصر عن التصويت. من جهتها، انتقدت مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، استخدام روسيا حق الفيتو، متهمة إياها بأنها “قتلت آلية التحقيق” المشتركة.

ويحتاج صدور القرار إلى موافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، لحق النقض.