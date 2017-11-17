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جدة.. «السرعة الزائدة» تتسبب في إصابة 4 بحادث تصادم (صور)

جدة.. «السرعة الزائدة» تتسبب في إصابة 4 بحادث تصادم (صور)
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تواصل – جدة:

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم، وقع مساء أمس الخميس، بمحافظة جدة، بسبب السرعة الزائدة.

وأفادت عمليات هيئة الهلال الأحمر “997” بمحافظة جدة أنها تلقت بلاغًا عن حادث تصادم، الخميس في تمام الساعة 08:30 مساء، وبالانتقال تبين حدوث 4 إصابات، وأن الحادث وقع نتيجة للسرعة الزائدة، وكانت الإصابات مختلفة، قدمت لها العناية الطبية من قبل الفرق الإسعافية.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد، أن فرقتين إسعاف وفرقة استجابة متقدمة باشرت الحادث، بتواجد القائد الميداني عبدالرحمن عصام الدين بالموقع، وتم على الفور نقل المصابين إلى مستشفى شرق جدة.

وأهاب المتحدث الرسمي بجميع قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بأنظمة المرور ووسائل السلامة، متمنيًا السلامة للجميع.

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