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الجبير: «حزب الله» اختطف لبنان وأصبح أداة في يد الحرس الثوري الإيراني

الجبير: «حزب الله» اختطف لبنان وأصبح أداة في يد الحرس الثوري الإيراني
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تواصل – الرياض:

قال وزير الخارجية عادل الجبير خلال لقاء مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان: ‘‘إن الأزمة القائمة في لبنان سببها تدخلات حزب الله المدعوم من إيران، الذي اختطف الدولة وأصبح أداة بيد الحرس الثوري‘‘.

وأضاف الجبير، أنه يجب إيجاد وسائل للتعامل مع حزب الله، وعلى السلطات اللبنانية نزع السلاح منهم، مؤكداً أن ادعاءات الرئيس اللبناني ميشيل عون باطلة فيما يخص الرئيس سعد الحريري بحسب ‘‘الرياض‘‘.

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: ‘‘زيارتي تندرج تحت إطار الشراكة التاريخية مع المملكة، مؤكداً على أن وجهات النظر الفرنسية السعودية تتطابق في كل ملفات المنطقة‘‘، وأشار إلى أن التحالف بقيادة السعودية اتخذ خطوات مهمة في تسهيل العمل الإغاثي في اليمن.

وأكد، أننا ربحنا الحرب على داعش، ويجب كسب معركة السلام أيضاً، ونشعر بقلق من تدخلات إيران، ومن نزعات الهيمنة التي تبديها.

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