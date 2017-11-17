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حريق مروع يلتهم مبنى في جدة.. و«الدفاع المدني» يخلي 70 ساكنًا (صور)

حريق مروع يلتهم مبنى في جدة.. و«الدفاع المدني» يخلي 70 ساكنًا (صور)
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 تواصل – فريق التحرير:

تمكنت إدارة الدفاع المدني جدة مساء أمس من إخلاء ٧٠ شخصا بعدما نشب حريق بمنزل شعبي بحي مشرفة.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن الدفاع المدني بمحافظة جدة تمكن من اخلاء عدد ٧٠ شخصا بعد نشوب حريق بمنزل شعبي من دورين بحي مشرفة وسط المحافظة.

وأشار إلى أن الدفاع المدني باشر في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الخميس حريقا اندلع بمنزل شعبي مهجور مكون من دورين مشيدا من الخشب ومسقوفا بصاج من الحديد، مما ساعد في انتشار الحريق بكامل المبنى.

 وأضاف، أن عمليات الإخلاء التي نفذتها فرق الإنقاذ شملت مبنيين تقع شمال منطقة الحريق اخليت احترازيا من قاطنيها بشكل كامل نتيجة تأثرها بكثافة الأدخنة المتصاعدة.

وأبان، أن فرق الإطفاء عملت على شقين في عمليات إخماد الحريق شملت جانب المكافحة وعمل ساتر مائي للحيلولة دون انتقال الحريق للمباني المجاورة.

وأكد، أنه تمت السيطرة على الحريق دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح، مثمنا دور الدوريات الأمنية وفرق الهلال الأحمر والكهرباء، وكافة الجهات المعنية التي تواجدت في موقع الحادث من ساعة البلاغ.

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