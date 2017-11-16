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تحويل جميع المراكز  الصحية المستأجرة إلى مملوكة خلال 6 سنوات

تحويل جميع المراكز  الصحية المستأجرة إلى مملوكة خلال 6 سنوات
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الوزارة تعمل على تحويل جميع المراكز الصحية المستأجرة إلى مملوكة وتطويرها والرقي بها في غضون 6 سنوات.

وَشَدَّد الوزير على حرص “الصحة” على تقديم خدمة صحية متميزة، خَاصَّة أَنَّ مراكز الرعاية الصحية تَتَمَيَّز بقربها من الناس، وتقديم خدمة سريعة، وستكون محوراً كبيراً في تطوير الخدمات الصحية بوزارة الصحة خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال تدشينه وافتتاحه، اليوم الخميس، نماذج التصميم الجديد لمراكز الرعاية الصحية الأولية الجديدة داخل الأحياء في حي السليمانية، الوادي، الخليج، المربع، المنصورة.

وأَضَافَ الوزير: “أن هذه المراكز مراكز نموذجية، وسيتم إعادة وتأهيل كل المراكز التي تتبع للوزارة المبنية حَدِيثَاً بنماذج مشابهة، وكذلك بناء مراكز جديدة فالوزارة لديها 2400 مركز ولو استطعنا بناء وإنجاز 200 مركز في السنة، مُشِيرَاً إلى أن هذا يعد عدداً كبيراً جِدّاً من حيث التمويل وإيجاد مهندسين ومتَابَعَتها”.

وقال: “إن الوزارة تعمل على تحويل جميع المراكز الصحية المستأجرة إِلَى مملوكة وتطويرها والرقي بها في غضون 6 سنوات، بِفَضْل الإمْكَانَات التي تمتلكها الوزارة”.

وأَوْضَحَ قَائِلاً: “إننا لا نتحدث فقط عن المباني ولكن نتحدث عن تشغيل هذه المباني واحْتِرَافية الخدمة والرقي بها وهي جزء من المنظومة التي نعمل عليها بلا شك” مُضِيفَاً: “أن هذا التطوير يَحْتَاج إلى الوقت ومجموعة سنوات نظراً لضخامة العمل، ولكن مع مرور الوقت سترون مثل هذه المراكز وأفضل بِإِذْنِ اللهِ”.

وأَوْضَحَ أن مراكز الرعاية الصحية الأولية يعمل بها أطباء أسرة متخصصون ينظرون إلى الحالات المرضية التي تصيب الناس بكثرة ويقيمون الحالات التي تحتاج إلى نقل إلى المستشفيات في تخصص محدد؛ لذا فهم خط الدفاع الأول وهم من يُسَاهِمون في تقديم وصرف العلاج في فترة قصيرة وهو الأسلوب المتعارف عليه في جميع أنحاء العالم”.

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