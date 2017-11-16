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بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 1607 ناجحين وناجحات بـ«الوظائف الصحية»

بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 1607 ناجحين وناجحات بـ«الوظائف الصحية»
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 تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (1607) من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية والمعلنة في 20-02-1439هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة اعتبارا من يوم الاحد 01-3-1439هـ وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 03-03-1439هـ ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية، والاسماء المعلنة هي لمن تمت (مفاضلتهم بناءً على عناصر المفاضلة (المعدل في المؤهل العلمي، اقدمية التخرج) ثم الرغبات المكانية، ومن لم يحضر لاستكمال المطابقة النهائية يعتبر ذلك عدولاً منهم عن الرغبة في التوظيف.

وأشارت الوزارة إلى أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما للتأكد من سلامة البيانات، وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة فروع ومكاتب الوزارة مصطحبين معهم الوثائق التالية:-

– الهوية الوطنية مع نسخة منها .

– أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي.

– شهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية .

– بطاقة التسجيل المهني ، سارية المفعول .

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر/ تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة ومن لم يراجع/ تراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه / منها عن رغبته / رغبتها في التوظيف. للإطلاع على الأسماء المدعوة للمطابقة من خلال الملفين المرفقين.

أسماء المدعوين للمطابقة النهائية(رجال)

أسماء المدعوات للمطابقة النهائية(نساء)

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