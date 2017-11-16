من الرياض.. وزير خارجية فرنسا: الحريري قَبِلَ الدعوة لزيارة باريس

تواصل – الرياض:

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريا في الرياض، قبل قليل، أن سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المستقيل قَبِلَ الدعوة للذهاب إلى فرنسا، طبقاً لوكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب).

وقالت وكالة “رويترز”، أن الحريري سيغادر الرياض في غضون 48 ساعة إلى باريس من ثم يعود إلى بيروت لاستئناف عمله.

واجتمع مساء أمس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وجرى خلال الاجتماع استعراض آفاق التعاون السعودي – الفرنسي في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، وتنسيق الجهود تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت فرنسا، أمس الأربعاء، إن سعد الحريري، سيزور فرنسا مع أسرته خلال الأيام المقبلة، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان إنه دعا الحريري إلى فرنسا بعد أن تحدث معه ومع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأضاف ماكرون الذي كان يتحدث في ألمانيا أن الدعوة هي للزيارة عدة أيام وليس عرضاً للمنفى السياسي.