«تقنية تبوك» تفتح باب التسجيل والقبول بالدبلوم والبكالوريوس

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أعلنت الكلية التقنية بتبوك، عن فتح باب القبول والتسجيل إِلِكْتُرُونِيّاً في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس: (صباحي – مسائي) للفصل التدريبي الثَّانِي من العام التدريبي 1438 / 1439هـ، خلال الفترة من 01 إلى 12 / 03 / 1439هـ، للبكالوريوس، وخلال الفترة 15 إلى 26 / 03 / 1439هـ للدبلوم.

وأَوْضَحَ عميد الكلية المهندس عبدالرحمن بن عبدالله المرواني، أن فتح باب القبول والتسجيل سيتم عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الرابط www.tvtc.gov.sa، الذي يحتوي على جمــيع المعلومات التي يَحْتَاجها المتقدم، إِضَافَةً إلى شروط القبول.

وَأَشَارَ المرواني إلى أن تخصصات الدبلوم المتاحة لقبول خريجي الثانوية العامة والصناعية وما يعادلها تشتمل على 11 تخصصاً ضمن 6 أقسام يستطيع المتقدم الاختيار منها وهي: قسم التقنية الكهربائية: (تخصص قوى كهربائية) ـ وقسم التقنية الميكانيكية: (تخصص محركات ومركبات) ـ وقسم التقنية المَدَنِيّة والمعمارية: (تخصص “مَدَنِي – عمارة – مساحة”) ـ وقسم تقنية الحاسب الآلي: (تخصص “برمجيات – شبكات – وسائط متعددة”) ـ وقسم التقنية الإدارية: (تخصص “محاسبة – إدارة مكتبية”) ـ وقسم التقنية الإِلِكْتُرُونِيّة: (تخصص إِلِكْتُرُونِيّات صناعية وتحكم).

أما تخصصات البكالوريوس المتاحة هي: (برمجيات – قوى كهربائية) والمخصصة لخريجي الدبلوم من الكليات التقنية في ذات التخصص، وكذلك خريجي الدبلومات المعتمدة لدى المؤسسة في التخصص نفسه.