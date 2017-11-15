«قياس» يفتح التسجيل في اختبار «موهبة» بدءاً من الاثنين المقبل

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)
أقرا الخبر
مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية
أقرا الخبر
الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض
أقرا الخبر
تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»
أقرا الخبر
«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك
أقرا الخبر
تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»
أقرا الخبر
«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»

«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»

ترشيحاتنا

إطلاق سراح المواطن السعودي المختطف في البقاع اللبنانية

إطلاق سراح المواطن السعودي المختطف في البقاع اللبنانية

مصادر لـ«تواصل»: إمارة مكة تحظر الفرق الغنائية والموسيقية بالمطاعم

مصادر لـ«تواصل»: إمارة مكة تحظر الفرق الغنائية والموسيقية بالمطاعم

بالأسماء.. «الإسكان» تطلق 30,871 منتج من الدفعة العاشرة لبرنامج «سكني»

بالأسماء.. «الإسكان» تطلق 30,871 منتج من الدفعة العاشرة لبرنامج «سكني»

رسميًا.. شحن «شرائح الاتصال» بدون رقم الهوية بداية من اليوم

رسميًا.. شحن «شرائح الاتصال» بدون رقم الهوية بداية من اليوم

«قياس» يفتح التسجيل في اختبار «موهبة» بدءاً من الاثنين المقبل

«قياس» يفتح التسجيل في اختبار «موهبة» بدءاً من الاثنين المقبل
0

تواصل – واس:

أعلن المركز الوطني للقياس “قياس” عن فتح باب التسجيل في اختبار مقياس “موهبة” اعْتِبَارَاً من يوم الاثْنَيْنِ 2 ربيع الأول 1439هـ، ويستمر حتى يوم الأحد 6 ربيع الآخر، عبر موقع “قياس” الإِلِكْتُرُونِيّ www.qiyas.sa، وموعد الاختبار سيكون يَوْمِي الْجُمُعَة والسبت 16 – 17 جمادى الأولى 1439هـ.

وأَوْضَحَ مدير العلاقات والإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي لمركز “قياس”، إبراهيم الرشيد، أن الاختبار يهدف إلى الكشف عن القدرات والمهارات الأكاديمية الكامنة لدى الطلبة في مجالات اللغة والرياضيات والعلوم، وبعض جوانب الإِبْدَاع، بالنظر إليها من خلال عدد من الأبعاد والأقسام والأنماط والصور، ويتكون الاختبار من المرونة العقلية، والاستدلال العلمي والميكانيكي، والاستدلال اللغوي وفهم المقروء، والاستدلال الرياضي والمكان.

وَأَشَارَ إلى أن الاختبار يعد الخطوة الثَّانِية في نموذج اختيار الطلبة الموهوبين والمبدعين المصمم للمملكة، الذي يسمح بدخول الطلبة منظومة المنافسة على مقاعد برامج الرعاية المختلفة.

وبين، أن اختبار مقياس “موهبة” الذي يُقدَّم بالتعاون بين المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإِبْدَاع “موهبة”، ووزارة التعليم، متاح للطلاب والطالبات في التعليم العام بجميع مناطق المملكة في الصفوف الدراسية: (ثالث ابتدائي وسادس ابتدائي وثالث متوسط)، والذي يُعتمَد ترشيحهم من قبل المدرسة، أو ترشيح الطالب الذاتي أو من قبل ولي أمره.

وحث مدير الاتصال والإعلام جميع المرشحين بالدخول والتسجيل في المقياس؛ ليتمكن من المنافسة على مقاعد برامج الموهوبين والمبدعين المختلفة الخَاصَّة بـ”موهبة”.

يُذْكَرُ أَنَّ المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات عبر وسائل الاتصال المختلفة، ويُجِيب عَنْ الاستفسارات، ويستقبل الملاحظات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صَبَاحَاً وحتى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجْتِمَاعِيّ.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«قياس»: فتح التسجيل في الاختبار «الورقي» للقدرات للجامعيين

«قياس»: فتح التسجيل في الاختبار «الورقي» للقدرات للجامعيين

«قياس»: تدريب مجاني للطلاب ولا إلغاء لاختبار القدرات

«قياس»: تدريب مجاني للطلاب ولا إلغاء لاختبار القدرات

«قياس» ينظم دورة مجانية عن «إدارة الميزانية الشخصية والأسرية»

«قياس» ينظم دورة مجانية عن «إدارة الميزانية الشخصية والأسرية»

«قياس» يضع آلية الاختبارات لمعلمات التربية البدنية وعدد الأسئلة المقررة

«قياس» يضع آلية الاختبارات لمعلمات التربية البدنية وعدد الأسئلة المقررة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>