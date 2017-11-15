«قياس» يفتح التسجيل في اختبار «موهبة» بدءاً من الاثنين المقبل

تواصل – واس:

أعلن المركز الوطني للقياس “قياس” عن فتح باب التسجيل في اختبار مقياس “موهبة” اعْتِبَارَاً من يوم الاثْنَيْنِ 2 ربيع الأول 1439هـ، ويستمر حتى يوم الأحد 6 ربيع الآخر، عبر موقع “قياس” الإِلِكْتُرُونِيّ www.qiyas.sa، وموعد الاختبار سيكون يَوْمِي الْجُمُعَة والسبت 16 – 17 جمادى الأولى 1439هـ.

وأَوْضَحَ مدير العلاقات والإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي لمركز “قياس”، إبراهيم الرشيد، أن الاختبار يهدف إلى الكشف عن القدرات والمهارات الأكاديمية الكامنة لدى الطلبة في مجالات اللغة والرياضيات والعلوم، وبعض جوانب الإِبْدَاع، بالنظر إليها من خلال عدد من الأبعاد والأقسام والأنماط والصور، ويتكون الاختبار من المرونة العقلية، والاستدلال العلمي والميكانيكي، والاستدلال اللغوي وفهم المقروء، والاستدلال الرياضي والمكان.

وَأَشَارَ إلى أن الاختبار يعد الخطوة الثَّانِية في نموذج اختيار الطلبة الموهوبين والمبدعين المصمم للمملكة، الذي يسمح بدخول الطلبة منظومة المنافسة على مقاعد برامج الرعاية المختلفة.

وبين، أن اختبار مقياس “موهبة” الذي يُقدَّم بالتعاون بين المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإِبْدَاع “موهبة”، ووزارة التعليم، متاح للطلاب والطالبات في التعليم العام بجميع مناطق المملكة في الصفوف الدراسية: (ثالث ابتدائي وسادس ابتدائي وثالث متوسط)، والذي يُعتمَد ترشيحهم من قبل المدرسة، أو ترشيح الطالب الذاتي أو من قبل ولي أمره.

وحث مدير الاتصال والإعلام جميع المرشحين بالدخول والتسجيل في المقياس؛ ليتمكن من المنافسة على مقاعد برامج الموهوبين والمبدعين المختلفة الخَاصَّة بـ”موهبة”.

يُذْكَرُ أَنَّ المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات عبر وسائل الاتصال المختلفة، ويُجِيب عَنْ الاستفسارات، ويستقبل الملاحظات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صَبَاحَاً وحتى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجْتِمَاعِيّ.