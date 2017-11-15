المفتي: الخروج من الفتن مرهون بتطبيق الشريعة قولاً وعملاً (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)
أقرا الخبر
مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية
أقرا الخبر
الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض
أقرا الخبر
تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»
أقرا الخبر
«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك
أقرا الخبر
تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»
أقرا الخبر
«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»

«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»

ترشيحاتنا

بالأسماء.. «الإسكان» تطلق 30,871 منتج من الدفعة العاشرة لبرنامج «سكني»

بالأسماء.. «الإسكان» تطلق 30,871 منتج من الدفعة العاشرة لبرنامج «سكني»

رسميًا.. شحن «شرائح الاتصال» بدون رقم الهوية بداية من اليوم

رسميًا.. شحن «شرائح الاتصال» بدون رقم الهوية بداية من اليوم

مَن يقف وراء وسم «افتتاح كنيسة في الرياض»؟

مَن يقف وراء وسم «افتتاح كنيسة في الرياض»؟

تفاصيل طعن عشرينية لزوجها في مدخل عمارة بجدة

تفاصيل طعن عشرينية لزوجها في مدخل عمارة بجدة

المفتي: الخروج من الفتن مرهون بتطبيق الشريعة قولاً وعملاً (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

أكد مفتي عام المملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن سبيل الخروج من الفتن والأخطار المحدقة بالأمة يكون بـ”العودة إلى الإسلام الصحيح وتحكيم وتطبيق الشريعة قولاً وعملاً”.

وأوضح مفتي المملكة بالأمس رداً على سؤال عن المخرج من الفتن المتراكمة التي تعاني منها الأمة الاسلامية في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى: الأمة إذا عادت إلى شرع الله وطبقته ووقفت عند حدود الله فإن الله ناصرها، بدليل قوله تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً}.

وأضاف، أن طاعة الله، ورسوله صلى الله عليه وسلم، هي السبب في العصمة من الفتن والنجاة حيث قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ}.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الشورى يناقشها قريبا.. عقوبات تنتظر المسيئين للمفتي ورجال الدولة

الشورى يناقشها قريبا.. عقوبات تنتظر المسيئين للمفتي ورجال الدولة

برعاية المفتي.. ملتقى للتجارب القرآنية الناجحة بجامعة الملك سعود

برعاية المفتي.. ملتقى للتجارب القرآنية الناجحة بجامعة الملك سعود

«المفتي»: أمر خادم الحرمين بإنشاء مجمع الحديث عمل صالح وخير ينتظره المسلمون

«المفتي»: أمر خادم الحرمين بإنشاء مجمع الحديث عمل صالح وخير ينتظره المسلمون

بالصور.. خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي وأصحاب الفضيلة

بالصور.. خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي وأصحاب الفضيلة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>