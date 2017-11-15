المفتي: الخروج من الفتن مرهون بتطبيق الشريعة قولاً وعملاً (فيديو)

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أكد مفتي عام المملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن سبيل الخروج من الفتن والأخطار المحدقة بالأمة يكون بـ”العودة إلى الإسلام الصحيح وتحكيم وتطبيق الشريعة قولاً وعملاً”.

وأوضح مفتي المملكة بالأمس رداً على سؤال عن المخرج من الفتن المتراكمة التي تعاني منها الأمة الاسلامية في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى: الأمة إذا عادت إلى شرع الله وطبقته ووقفت عند حدود الله فإن الله ناصرها، بدليل قوله تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً}.

وأضاف، أن طاعة الله، ورسوله صلى الله عليه وسلم، هي السبب في العصمة من الفتن والنجاة حيث قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ}.