انخفاض تحويلات الفلبينيين من المملكة لأدنى مستوياتها

تواصل – سامر محمد:

أعلن البنك المركزي الفلبيني عن تراجع تحويلات العمالة الفلبينية في الخارج، وخاصة من المملكة إلى مستوى لم تشهده منذ 2003م.

ووفقاً لصحيفة “بيزنس ميرور” الفلبينية، فإن تحويلات الفلبينيين في الخارج تراجعت بنسبة 8.3% في سبتمبر الماضي بما يمثل أكبر انخفاض شهري في التحويلات القادمة من الخارج منذ أبريل 2003م، عندما تراجعت التحويلات حينها بنسبة 10.9%.

وكشف البنك المركزي عن أن أكبر تراجع في التحويلات كان من الفلبينيين العاملين في السعودية، والكويت، وقطر، وأستراليا، مشيراً إلى أن تراجع التحويلات من المملكة مرتبط جزئياً باستمرار عملية ترحيل الفلبينيين المستفيدين من برنامج العفو الذي بدأ في مارس الماضي.