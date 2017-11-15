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حل لإطالة عمر بطارية «جالاكسي S8»

حل لإطالة عمر بطارية «جالاكسي S8»
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تواصل – وكالات:

يحظى أحدث هواتف “سامسونج” المحمولة “جالاكسي إس 8” بأنسب حجم لهاتف محمول، ولكنه مازال يعاني من مشكلة عمر البطارية.

وقدمت شركة “VProof” حلاً لهذه المشكلة، بطرحها في الأسواق لغطاء خاص بهاتف “سامسونج جالاكسي إس 8″، والذي يضاعف من عمر بطاريته.

ويتضمن الغطاء بطارية مصنعة من الليثيوم بوليمر قابلة للشحن، وسعتها 5000 أمبير في الساعة، وتستطيع أن توفر طاقة إضافية للهاتف بنسبة 100%؛ وهو ما يعني 28 ساعة إضافية من المكالمات، و13 ساعة إضافية من تصفح الإنترنت.

وإلى جانب أنه يطيل من عمر بطارية الهاتف، فإن الغطاء يضمن حماية للهاتف من الخدوش، ولكنه غير مصمم لحماية شاشته، بحسب خصائصها على موقع “أمازون”.

ويتميز الغطاء الجديد بمؤشر عن إحداثيات شحن الهاتف، وبزِر لتشغيله أو إطفائه، بالإضافة إلى تصميم لإظهار أماكن السماعات، ومكان الشحن، والأزرار الجانبية فيه.

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