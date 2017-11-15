«التخصصات الصحية» تُطلق خدمة حجز المواعيد إلكترونياً

تواصل – واس:

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية خدمة حجز المواعيد إلكترونياً لتقديم خدماتها للممارسين.

وتهدف الهيئة من تقديم هذه الخدمة لإنجاز معاملات الممارسين الصحيين بأسهل وأسرع وقت ممكن وكذلك للحفاظ على أوقات طالبي الخدمة من قبل الهيئة، حيث حققت هذه الخدمة مع نهاية الأسبوع الأول لإطلاقها نجاحاً كبيراً، ولاقت استحسان الممارسين الصحيين، ويتيح نظام حجز موعد هيئة التخصصات الصحية العديد من المميزات والخدمات التي تتم بشكل إلكتروني.

وأوضحت الهيئة أن خدمة طلب تصنيف وتسجيل جديد سيكون لها صفحة مستقلة ونموذج خاص بذلك، ويقدم نظام حجز موعد بيانات عن أقرب فرع والمستندات المطلوب أن يصطحبها الممارس معه عند تحديد موعد.

وفي السياق ذاته تسعى الهيئة لاستمرار تطوير كفاءة خدماتها الإلكترونية وتقديم جميع خدماتها إلكترونياً دون حاجة الممارس للتوجه لأي من فروعها، حيث دشنت الهيئة قبل ذلك خدمة تواصل وهي خدمة إلكترونية تتواصل الهيئة من خلالها مع الممارسين الصحيين لتقديم خدماتها، فيما يتعلق بالإجابة على الاستفسارات المتعلقة بأنظمة ولوائح العمل بالهيئة ومواعيد الاختبارات والاستفسارات المتعلقة بالدراسات العليا وغير ذلك من الاستفسارات، كما يتم من خلال هذه الخدمة الإلكترونية متابعة طلبات الممارسين المتعلقة بالتصنيف المهني، أو المتعلقة بنظام ممارس أو متابعة المعاملات الإدارية .

وتستقبل الهيئة من خلال هذه الخدمة الملاحظات والاقتراحات من الممارسين في جوانب عمل الهيئة، وطلبات الدعم الفني المتعلقة بنظام ممارس أو أي من الأنظمة الإلكترونية الخاصة بعمل الهيئة، وقد بلغ عدد التذاكر الواردة لمركز تواصل منذ تدشينه في 17 / 07 / 2017م حتى تاريخ 05 /11 / 2017م، 69،790 تذكرة, بنسبة إغلاق تجاوزت 92% .

وتسعى الهيئة للاستمرار والمضي قدماً في تطوير وأتمتة جميع خدماتها الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الممارس الصحي بما يضمن له سرعة إنجاز الخدمة بكل جودة وسهولة.