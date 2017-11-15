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وظائف صحية شاغرة في المستشفى الجامعي بمدينة السيح

وظائف صحية شاغرة في المستشفى الجامعي بمدينة السيح
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تواصل- واس:

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، موعد بدء استقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية الشاغرة على برنامج التشغيل الذاتي في المستشفى الجامعي بمدينة السيح عن طريق المسابقة الوظيفية ، ابتداءً من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الثلاثاء الموافق 10 ربيع الأول المقبل، وذلك من خلال رابط النظام الالكتروني للتوظيف https://jobs.psau.edu.sa.

ودعت الجامعة من تتوفر فيهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة من المواطنين والمواطنات، ولديهم الرغبة في الدخول بالمسابقة الوظيفية، لتسجيل بياناتهم عبر النظام الإلكتروني للتوظيف بالجامعة، مع إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة.

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