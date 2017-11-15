«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»

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قالت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، إنها تابعت بكل أسف الأحداث السلوكية المرفوضة التي شهدتها ثانوية الإمام النسائي من مضاربة جماعية صباح أمس الثلاثاء بين مجموعة من الطلاب بتأثر من مجموعة خارج المدرسة والذين دخلوا المدرسة لإثارة الفوضى في حدث مرفوض شرعا ونظاما؛ ما أدى إلى إصابة عدد من الطلاب.

وأوضحت أن مدير مكتب تعليم الشرق وقف على الأحداث فيها ووضع الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها وقد شكلت لجنة تضم رئيس قسم الإدارة المدرسية بمكتب إشراف الشرق ومشرف الإرشاد والتوجيه ومشرف مشرف إدارة مدرسية للوقوف اليوم على كافة ملابسات الحادثة ورفع التوصيات الضامنة منع حدوثها مستقبلا علما أن إدارة المدرسة قد استدعت الدوريات الأمنية في وقت المشاجرة سيما مع دخول عناصر لا علاقة لها بالمدرسة وجرى تزويدها بأسماء كل من شارك من خارج المدرسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابعت، أن الإدارة تؤكد رفضها المطلق لكل هذه الأحداث وما صاحبها من إثارة الفوضى ولن تتهاون مع كل من يثبت تورطه في ذلك سواء من طلاب المدرسة أو من خارجها وتناشد في الوقت ذاته أولياء الأمور بالتعاون مع إدارة المدرسة بالتوعية من المشاجرات والنزاعات المختلفة.