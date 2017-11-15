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التجارة: تعاملنا مع 40 ألف إعلان مخالف بمواقع التواصل

التجارة: تعاملنا مع 40 ألف إعلان مخالف بمواقع التواصل
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تواصل – الرياض:

أكد مستشار نائب وزير التجارة والاستثمار عبدالله الصالح، أن الوزارة استقبلت 10 آلاف بلاغ ضد متاجر إلكترونية مخالفة، وأغلقت أكثر من 90 حساباً و40 ألف إعلان مخالف على مواقع التواصل.

ووفقاً لـ”الوطن” فقد أكد الصالح، أن «الوزارة تعمل على مبادرة تطوير التجارة الإلكترونية، وتتضمن تطوير منظومة التجارة في المملكة، وتأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية بمشاركة القطاعات ذات الاهتمام، إضافة إلى وضع نظام للتجارة الإلكترونية الذي رفع حالياً للجهات العليا بعد إقراره مع هيئة الخبراء».

ولفت إلى أن «النظام يعالج الكثير من الإشكاليات التي تحدث الآن منها مساحة الإعلانات التجارية، وسياسة الاستخدام والخصوصية، وحق العميل في رد السلعة للتاجر»، مؤكداً أن النظام سيضمن للتاجر وصول تجارته بشكل آمن ويحفظ كافة حقوقه.

وقال إن «وزارة التجارة لديها عدد من المبادرات لتحسين أوضاع سوق التجارة الإلكترونية، ولدينا دور رقابي كبير على علميات البيع، حيث خصص رقم على مدار الساعة لتلقي الشكاوى وهو 1900، موضحاً أن الوزارة استقبلت عليه 10 آلاف بلاغ على متجر إلكتروني مخالف، كما أغلقت أكثر من 90 حساباً يبيع منتجات في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أوقفت 40 ألف إعلان مخالف على مستوى مواقع التواصل».

من جهته، أوضح نائب الرئيس للاستثمار في البريد السعودي وليد الحركان، أن «المقام السامي ألزم المواطنين والمقيمين بتأسيس عنوان وطني، وأعطى مهلة 5 سنوات كمرحلة انتقالية للتطبيق الكامل، سواء كان للأفراد أو للمنشآت الحكومية والتجارية، ومرحلة التطبيق ستكون في غضون الأشهر الست المقبلة»، لافتا إلى أن صاحب المتجر الإلكتروني سيستطيع معرفة عنوان العميل من خلال العنوان الوطني.

وكان محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس، قد أوضح أن حجم التجارة الإلكترونية بلغ 30 مليار ريال سعودي عام 2016، وهو ما يعني أن التجارة الإلكترونية تجارة واعدة.

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