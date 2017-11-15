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السوق المالية: إعفاء الشركات من الإفصاح عن القوائم الأولية

السوق المالية: إعفاء الشركات من الإفصاح عن القوائم الأولية
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تواصل – الرياض:

أعلنت هيئة السوق المالية، إعفاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن القوائم المالية الأولية للربع الرابع من السنة المالية.

وقالت “الهيئة” في بيان لها: “في إطار سعي هيئة السوق المالية المستمر إلى تطوير السوق المالية في المملكة، وحرصاً من الهيئة على مواكبة التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المناسبة وأخذاً بالاعتبار التحول لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS)، أصدر مجلس الهيئة قراره القاضي بإعفاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن القوائم المالية الأولية للربع الرابع من السنة المالية الحالية.”

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