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وزير التجارة: تحقيقات الفساد بدأت قبل 3 أعوام

وزير التجارة: تحقيقات الفساد بدأت قبل 3 أعوام
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تواصل – الرياض:

كشف وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، أن التحقيقات في قضايا الفساد بالمملكة استمرت ثلاث سنوات، وأنها بينت اختلاس أكثر من 100 بليون دولار عن طريق الفساد المنتظم على مدى عقود عدة.

وقال القصبي، في مقالة له نشرت في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إن «زلزال الفساد» الذي أدى إلى توقيف عدد من الأمراء والمسؤولين في السعودية أخيراً يأتي ضمن «رؤية 2030» التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهدف للإصلاح التدريجي في المملكة.

وأكد أن السعودية تتغير، «والرسالة واضحة والأهداف محددة، ونحن جادون وملتزمون بهذه العملية نصاً وروحاً، ولن نتجنب القرارات الصعبة قصيرة الأجل إذا كانت تعني تحقيق الأهداف الأساسية طويلة الأجل لاقتصاد مزدهر، ومجتمع نابض بالحياة، وأمة مسؤولة».

وأضاف أنه وفقاً لبيان النائب العام سعود المعجب، تم استدعاء 208 أشخاص متهمين بالفساد، وتم إطلاق سراح سبعة منهم من دون توجيه تهم لهم، وأن جميع المحتجزين تم احترام حقوقهم، وأنهم سيحصلون على الإجراءات القانونية الواجبة، كما تم التعامل معهم بمسؤولية.

وعن تجميد الحسابات الشخصية للمتهمين، أوضح القصبي أن ذلك جاء «نظراً لحجم الادعاءات»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى اتخاذ خطوات لضمان استمرار عمل الشركات التي يملكونها بشكل طبيعي، «وأن المستثمرين لن يتأثروا بهذه الإجراءات، وسيستمر النشاط التجاري بشكل طبيعي». وفقاً لـ “الحياة”.

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