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شهود عيان: قرى إيرانية اختفت بسبب الزلزال.. وآلاف المنزل دمرت

شهود عيان: قرى إيرانية اختفت بسبب الزلزال.. وآلاف المنزل دمرت
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تواصل – وكالات

قال شهود عيان إن عددا من القرى الإيرانية اختفت بسبب أقوى زلزال ضربها العام الحالي، وتسبب في تدمير وخراب وضحايا كثر في إيران.

ووفقا لـ “بي بي سي عربي” فقد انتشرت صورا تعكس مظاهر دمار الزلزال القوي الذي ضرب مناطق حدودية بين العراق وإيران يوم الأحد  الأحد الماضي، بينما أكد  شهود عيان أن “قرى اختفت” بسببه.

ونقل الموقع على لسان بعض شهود العيان، روايتهم عن الآثار الكارثية التي خلفها الزلزال، والتي جاءت كالآتي:

“خوسرو” وهو مواطن إيراني وأحد سكان  قرية بالقرب من مدينة سربل ذهاب الإيرانية، التي تقع قرب الحدود مع العراق وتعد أحد أكثر المناطق تضررا من الزلزال، قوله  “إن عددا من أفراد أسرته قضوا جراء الدمار الذي حل بالقرية”.

وقال خوسرو: “انهارت الجدران على شقيقتي ووالدي، واضطرت إلى سحبهم لخارج المنزل”.

وأضاف: “أصيبت والدتي، وتوفيت عمتي، وابنها، وأبناؤه،  كما دمرت القرية عن آخرها، مشيرا إلى أن الدمار طال المقابر أيضا”.

وقال: “لا يوجد ماء، ما اضطر الناس إلى تناول المياه من النهر مباشرة، وليس لدينا طعام، ونحتاج إلى المياه والملابس الثقيلة”.

فيما أكد “مهرداد” أن أغلب معالم القرى التي ضربها الزالزال، اختفت تماما،  حيث أكد أنه أقارب له يقيمون حاليا في خيام للإيواء بعد أن هدمت منازلهم في ولاية كرمانشاه.

 وأكد “مهرداد” أنه زار قرية بالقرب من مركز الزلزال في كرمان شاه لإمداد بعض أقاربه بالطعام والخيام، مؤكدا أن الناس خارج قراهم ومنازلهم، وليس لديهم ما يكفي من الطعام، ويحتاجون إلى خيام”.

بينما أشار “أمير” الذي يقيم في “سربل ذهاب” أن الدمار الذي خلفه الزلزال طال حوالي 30 في المئة من المدينة، مؤكدا أن مباني “مهر” للإسكان الاجتماعي انهارت بالكامل.

وأضاف: “يحتاج الناس إلى الطعام والماء، وتعمل فرق الإنقاذ في المدينة، لكني أعتقد أن عدد الوفيات سيرتفع”.

بينما أكد “صلاح” انهيار  عددا كبير من المنزل في المناطق المتضررة من الزلزال في القرى الإيرانية على الحدود مع العراق.

وقال “صلاح” الذي يقيم في ولاية كرمانشاه  “نقيم في قرية بالقرب من مركز الزلزال، ولا يزال الناس خارج المنازل”.

وأضاف: “هناك عدد قليل من الخيام، وقد دمر حوالي 50/80 % من المنازل، ولا يوجد طعام ولا دواء”.

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