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«الإسكان» تكشف اليوم عن تفاصيل 31 ألف منتج سكني

«الإسكان» تكشف اليوم عن تفاصيل 31 ألف منتج سكني
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تواصل – الرياض

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية اليوم (الأربعاء)، ستكشف اليوم عن تفاصيل أكثر من 31 ألف منتج سكني ضمن الدفعة العاشرة من برنامج «سكني»، الذي أطلقته الوزارة مطلع العام الحالي.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان عبر حسابه بموقع “تويتر” سيف السويلم: إن الدفعة العاشرة من برنامج “سكني” ستطلقها وزارة الإسكان اليوم وتتضمن أكثر من 30 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، تشمل وحدات سكنية وأراضٍ وتمويل مدعوم.

وأشارت المصادر إلى أن المنتجات ستكون على النحو التالي: 7700 تمويل مدعوم، و24 ألفا منتجات أخرى، حسب “عكاظ”.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت الشهر الماضي نحو 30 ألف منتج ضمن الدفعة التاسعة من برنامج «سكني»، توزعت على كافة مناطق السعودية، وتنوعت بين أراض مجانية مطورة، ووحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة، وتمويل مدعوم، ليتجاوز عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أعلن منذ انطلاق البرنامج أكثر من 215 ألف منتج سكني وتمويلي.

من ناحية أخرى، حث رئيس إدارة العمليات بصندوق التنمية العقارية عبدالله البريكان جميع المواطنين المسجلين في قائمة الانتظار أو من صدرت لهم الموافقة، على ضرورة تحديث بياناتهم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق.

وأشار إلى أن عملية التحديث من أهم الخطوات التي تضمن للمستفيدين حق الحصول على التمويل المدعوم بصورة أدق وأسرع.

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