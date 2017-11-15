مصادر: رواتب الموظفات حديثًا في «العدل» من 8 آلاف ريال إلى 14

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر أن رواتب الموظفات اللاتي أعلنت وزارة العدل عن تعيينهن على المرتبة الثامنة، ستبدأ من ثمانية آلاف ریال وتتعدى الـ13 ألفا، حسب نظام وزارة الخدمة المدنية.

وأضافت المصادر، أن سلم هذه المرتبة مقسم إلى 15 درجة، الدرجة الأولى تبدأ براتب 8010 ريالات، والدرجة الخامسة عشرة 13820 ريالا، طبقاً لـ”عكاظ”.

وذكرت المصادر أن المؤهل العلمي، والمعدل الدراسي، والمهارات الإدارية والتقنية هي معايير المنافسة. وتنحصر الوظائف النسائية في أربعة مجالات تحت مسمى «باحثة اجتماعية» و«باحثة شرعية» و«باحثة قانونية» و«مساعدة إدارية»، وسيتم ملء هذه المناصب عن طريق المسابقات الوظيفية للحاصلات على درجة الماجستير في التخصصات الشرعية والقانونية والاجتماعية والإدارية.

وقالت المصادر إن الوزارة ستطرح خلال الأيام القادمة عددا من الوظائف على مرتبة أخرى لحملة الشهادة الجامعية، مشيرة إلى أن عمل جميع النساء سواء من سيخضن المنافسة حاليا ويُرشحن للعمل، أو من سيقدمن عليها لاحقا في المحاكم وكتابات العدل هي وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى استحداث أقسام مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها.