هيئة المساحة الجيولوجية تنفي شائعة تعرض الخليج لـ«زلزال مُدمر» قريباً

وبحسب التقارير المتداولة، أشار الخبراء إلى أن قوة “الزلزال الكبير” ستتخطى الذي ضرب المنطقة ذاتها الأحد الماضي؛ حيث وصلت إلى 7.3 على مقياس ريختر، بينما رجحوا أن تصل درجة الزلزال الجديد إلى 10 درجات على مقياس ريختر.

ويقول خبراء المسح الجيولوجي إن الصفيحة الجيولوجية الحدودية العراقية- الإيرانية قد تحركت بفعل زلزال الأحد، وهذه الصفيحة ضخمة، كما ترتبط مع صفائح بلدان الخليج العربي، ما يرجح وقوع زلزال قوي آخر خلال أيام.

وأضافوا إن أجهزة استشعار دقيقة تراقب حركة الصفيحة الأرضية بين العراق وإيران، وإن حدث هذا الزلزال بالفعل فإن الخسائر ستكون فادحة.

بدوره، أكد الدكتور هاني زهران، مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين بالمملكة، عدم دقة هذه التوقعات، مبينًا أن الهيئة الجيولوجية الأمريكية ذاتها نفتها.

ونفى المشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل عبدالله العنزي، توقعات وقوع زلزال كبير سيؤثر على بلدان الخليج. وأضاف العنزي أنه لا يمكن التنبؤ بوقت حدوث الزلازل، كما قامت المساحة الجيولوجية الأمريكية- أيضًا- بنفي هذه الأنباء.

يذكر أن زلزالا قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب عدة مناطق إيرانية قرب الحدود العراقية، الأحد الماضي، مما أدى إلى مقتل المئات وتضرر عشرات الآلاف من المنازل.