شرطة مكة: مواطنة تقتل رجلاً في جدة بسبب خلافات بينهما

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صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن مركز شرطة السامر بمحافظة جدة، تلقى بلاغا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٢/٢٥هـ، يفيد بقيام مواطنة في العقد الثاني من العمر بطعن شخص مما أدى إلى وفاته.

وأكد العقيد القرشي، أن المركز المختص باشر إجراءات الضبط الجنائي، بمساعدة الجهات الأخرى ذات العلاقة بالحادث، حيث تبين أن المجني عليه تعرض لطعنة بالصدر على يد المواطنة، إثر خلافات سابقة بينهما، مشيراً إلى أنه تم استكمال إجراءات الاستدلال الأولية لإحالة القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.