ضبط 5 محلات تبيع مبيدات محظورة ومنتهية الصلاحية بالخرج

تواصل – واس

ضبطت الفرق الرقابية في مديرية الزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرج بمساعدة الدوريات الأمنية 5 محلات تبيع مبيدات محظورة وأخرى منتهية الصلاحية، وعرضها بجانب أدوات العناية الشخصية والتنظيف المنزلي.

وبين مدير عام مديرية الزراعة في محافظة الخرج الدكتور علي المنصور أن هذه العملية جاءت بعد جولات رقابية عديدة قام بهام مفتشو المديرية على عدد من محلات بيع الأواني المنزلية والمؤسسات الزراعية، وأن هذا الإجراء يستند على نظام المبيدات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال المنصور: إن الفرق الرقابية ضبط 83 علبة من مبيد الديازينون وهو مبيد فسفوري عضوي ممنوع استيراده وتداوله في المملكة، وله تأثيرات وراثية، وعلى جهاز المناعة وإضعافه تجاه مقاومة الأمراض، كما يعد من المبيدات الحشرية ذات المتبقي طويل المفعول ولكونه يستخدم على شكل مستحلب بوجود الماء؛ ما يجعله مادة عالية السمية.