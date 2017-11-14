شرطة الجوف توضح ملابسات وفاة شخص برفقة أحد مشاهير مواقع التواصل

تواصل- فريق التحرير:

قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، إنه بالإشارة لمقاطع الفيديو المنتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة أحد الأشخاص بمنطقة صحراوية نتيجة حادث مروري بالقرب من أبو عجرم، إنه في يوم الجمعة الموافق ٢١-٢-١٤٣٩ هـ كان الشخص المتوفى يرافق أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بمنطقة صحراوية تسمى غرايس تبعد ٣٠ كلم تقريباً شمال مركز أبوعجرم.

وأوضح “النومس”، أن الحادث كان لثلاث مركبات، الأولى كراسيدا بها شخصان بالعقد الثالث من العمر توفي المرافق، والثانية جيب بها ثلاثة أشخاص بالعقد الثاني من العمر، والثالثة جيب بها شخصان بالعقد الثاني من العمر، تعرضت المركبات لحادث مروري وتمت مباشرته من إدارة مرور محافظة دومة الجندل وتم إسعاف الأطراف لمستشفى طبرجل وقائد الكرسيدا لمستشفى أبوعجرم ومنه لمستشفى دومة، وتم إشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص وأُطلق سراح الأشخاص.