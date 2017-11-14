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«القنيبط»: أمانة الرياض لا تهتم بتنفيذ المشروعات.. جسر التخصصي نموذجاً

«القنيبط»: أمانة الرياض لا تهتم بتنفيذ المشروعات.. جسر التخصصي نموذجاً
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تواصل – الرياض:

قال محمد حمد القنيبط، الأستاذ بقسم الاقتصاد الزراعي في جامعة الملك سعود، إن أمانة مدينة الرياض لا تهتم بمدة تنفيذ المشروعات، ولا المواصفات التي تضعها، ضارباً المثل بتصميم جسر طريق التخصصي فوق طريق خريص، ونشر صور اللوحات الخاصة بتاريخ بدء المشروع وانتهائه ومدة التنفيذ والتكلفة، متسائلاً “لماذا لم يُنجَز في الوقت المحدد؟”.

وأضاف “القنيبط”، أن تصميم جسر طريق التخصصي فوق طريق خريص يؤكِّد أنّ أمانة مدينة الرياض، لا تهتم بمدة التنفيذ ولا تُمانع لو مَدَّدَته عشرات السنين، ولا تهتم بالتصميم سريع التنفيذ باستخدام الجسور الحديدية مثل جسر طريق أبو بكر على طريق الأمام، ولا تهتم بتوحيد مواصفات الجسور لتسهيل بنائها وصيانتها.

 

 

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