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بعد عقدين من الفراق.. زملاء دراسة يلتقون في مكة ليعيدوا أجمل الذكريات

بعد عقدين من الفراق.. زملاء دراسة يلتقون في مكة ليعيدوا أجمل الذكريات
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تواصل – مكة المكرمة

تمر على الإنسان طوال حياته صداقات كثيرة ومتعددة، غير أنه يظل دائماً وأبداً متذكراً صُحبة الدراسة القديمة، أصدقاء الطفولة الأولى، هؤلاء لا ينساهم مهما تباعدت الأيام ومرت الأزمان.

وبعد نحو ربع قرن من الزمان فكَّر عمدة حي الشبيكة وأجياد العمدة حسين بن علي العميري، أن يجمع بين أصدقائه القدامى، ليلتقوا ويتذكروا الأيام الخوالي، وبالفعل قام يجمع زملاء الدراسة من خريجي ثانوية جبل النور بمكة المكرمة، والذين تخرجوا عام ١٤١٧ هجرية، وفرقت بينهم ظروفُ الحياة.

اللقاء تم بالفعل وجمع قرابة الـ ٢٠ شخصاً من مختلف التوجهات المهنية، وممن سبق أن تلقوا تعليمهم الثانوي في مدرسة جبل النور الثانوية بمكة المكرمة ، ليعيدوا ليلة أمس تواصلاً فقدوه منذ ربع قرن.

الأمسية الليلة الرائعة التي جمعت بين أصدقاء الماضي أمس، شهدت سؤال الجميع عن بعضهم البعض، بصورة أعادت نقطة للتواصل من جديد بعد فراق تجاوز عقدين ونيف من الزمن.

ووفقاً لـ” العمدة حسين بن علي العميري” فإنه تم خلال هذه الأمسية استعادة الذكريات الجميلة بين زملاء الدراسة بعد هذه السنوات الطويلة، في مجال العطاء لخدمة المجتمع، والوطن الغالي.

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