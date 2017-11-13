أمر سام بتوظيف مهندسين سعوديين في عقود الخدمات بنسبة 10%

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صدر قرار مجلس الوزراء المبلغ بالأمر السامي رقم ٨٠٧٩ في ١٩-٢-١٤٣٩ بتوظيف مهندسين سعوديين حديثي التخرج في عقود الخدمات الهندسية الاستشارية بنسبة لا تقل عن ١٠٪ من إجمالي العاملين في المشروع.

وغرد جميل البقعاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين معلقاً على القرار بقوله: “باسمي وباسم المهندسين السعوديين أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين لإصدار أمر سامٍ باشتراط نسبة ١٠٪ حديثي التخرج في العقود الهندسية الاستشارية”.

وعلق الدكتور بسام غلمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، على هذا القرار عبر حسابه في “تويتر”، قائلاً: “خطوة قوية نحو أن تكون بطالة المهندسين من الماضي، ويغلق الملف بالكامل بإذن الله”.