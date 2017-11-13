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«تعليم الرياض»: سنلجأ للشرطة في حال الاعتداء على منسوبينا بالمدارس

«تعليم الرياض»: سنلجأ للشرطة في حال الاعتداء على منسوبينا بالمدارس
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تواصل – فريق التحرير:

قالت إدارة تعليم الرياض: إنها لن تسمح بممارسات معينة في المدارس، مثل دخول بعض الزائرين للفصول دون الرجوع إلى إدارة المدرسة، أو الاعتداء على أحد منسوبي المدرسة بالتلفظ الجارح، أو عدم احترام أنظمة المدرسة، مُؤكّدَة أنها ستتقدم بشكوى رسمية ضدهم بمراكز الشرطة.

ودَعَا مدير مكتب التعليم بالسويدي أحمد بن سعود العويس قادة المدارس إلى إفهام الأشْخَاص الزائرين بأهمية احترام المدرسة والنظام، وفي حالة عدم استجابتهم يحرر محضر بما حدث، ويكتب عليه خطاب رسمي من قبل قائد المدرسة لمركز الشرطة التابعة للحي الذي به المدرسة والمطالبة فيه بحق المدرسة ومنسوبيها من الشخص الذي تعدى على المدرسة”، وبذلك يكون الإجراء نظامياً ورادعاً لذلك الشخص ولغيره في الحي مستقبلاً.

وَأَشَارَ العويس إلى أن الشكوى التي تقدم لقائد المدرسة ضد أحد منسوبي المدرسة لا بُدَّ أن تكون خطية من الشاكي في الاستمارة المخصصة لذلك، مع إرفاق صورة من هوية الشاكي، وتؤخذ إفادة الطالب (المدعي) ثم الشهود، ثم إفادة المشتكى عليه كل ذلك خطياً ومفصلاً، وَإِذَا تم حل المشكلة داخل المدرسة فلا بُدَّ أن يتنازل الشاكي خطياً، وَإِذَا تعذر حلها فيتم إِرْسَالها إلى مكتب التعليم، أما إذا كانت الشكوى سلوكية أو فكرية فيتم تقديمها كتابياً من خلال الاستمارة المخصصة لذلك، وترفع إلى مدير عام التعليم مع صورة لهوية الشاكي.

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