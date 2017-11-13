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واشنطن بوست: أزمة مالية بجامعات أمريكا بسبب «المبتعثين»

واشنطن بوست: أزمة مالية بجامعات أمريكا بسبب «المبتعثين»
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تواصل- سامر محمد:

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عن تراجع أعدد المبتعثين السعوديين في الولايات المتحدة بنسبة 14% ليصل عددهم بذلك إلى 53 ألفاً.

وأشارت الصحيفة إلى أن تدفق الطلاب الدوليين الجدد إلى الجامعات والكليات الأمريكية تراجع العام الماضي، واستمر هذا التراجع في كثير من الجامعات خريف العام الجاري، ليتوقف بذلك النمو الذي سجل مؤخراً في أعداد الأجانب الملتحقين بالجامعات الأمريكية.

وتحدثت عن أن الإحصائيات الصادرة عن “معهد التعليم الدولي”، وهي منظمة غير ربحية، من المرجح أن تشعل الجدل بشأن كيفية تأثير حملة الانتخابات الرئاسية والتحولات في السياسية الأمريكية منذ وصول الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إلى البيت الأبيض على السوق الأكاديمي.

وذكرت أن قادة التعليم العالي كانوا يشعرون بالقلق من أن جهود “ترامب” لحظر المسافرين من دول ذات أغلبية مسلمة وتشديد الإجراءات الأمنية على زوار أجانب تردع الطلاب الدوليين عن الالتحاق بالجامعات الأمريكية.

من جانبها، سلطت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الضوء على تراجع أعداد الطلاب الدوليين الملتحقين بالجامعات الأمريكية بنسبة 7% الخريف الجاري.

ورأى خبراء أن المناخ الاجتماعي والسياسي المضطرب في الولايات المتحدة لعب دورا في تراجع أعداد الطلاب الأجانب، في وقت زادت فيه المنافسة من جامعات في كندا وبريطانيا وأستراليا.

واعتبرت أن التراجع في الأعداد يشير إلى احتمالية مواجهة بعض الجامعات الأمريكية الصغيرة لصعوبات مالية والتي كانت تعتمد على أموال الطلاب الأجانب، الذين يضخون 39 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد الأمريكي.

وذكرت أن التراجع في أعداد الطلاب الدوليين جاء أيضا نتيجة تقليص السعودية والبرازيل للتمويل الخاص ببرامج الابتعاث العام الماضي.

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