مصادر: مناقشة «التعديل الشامل لنظام العمل» سبب تأجيل تعديل المادة 77

تواصل – الرياض:

أكدت مصادر مطلعة، أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، تعمل حاليا على نظرة شاملة لتعديل نظام العمل، بما يتوافق مع متطلبات تعديل المادة (77) من نفس النظام، والتي أثارت جدلا واسعا وأصبح تعديلها مطلبا عاما لآلاف المواطنين بعد تعريضها العديد من العمال للفصل التعسفي.

وأشارت المصادر وفقا لـ”عكاظ” أن اللجنة لاتزال في “مرحلة نظامية إجراءات التعديلات على النظام” والتأكيد أن تعديلات النظام ستعرض على اللجنة الاستشارية القانونية في المجلس لاستشارتها ومعرفة مدى نظامية هذه التعديلات، التي قامت بها اللجنة على مواد النظام.

وبحسب المصادر فإن اللجنة ستعقد اجتماعها العام للمناقشة (دون تحديد أي موعد)، لافتة إلى أنه قد يؤخذ ببعض تعديلات اللجنة الفرعية الموكل لها دراسة تعديل النظام، والتي انطلقت من المطالبات بتعديل المادتين 77 و78، وسيُعطى النظام وقتا كافيا لمراجعته.

يذكر أن مجلس الشورى أجّل مناقشة تعديل المادة 77 من نظام العمل والعمال، التي كان مقرراً مناقشتها في إحدى جلساته ضمن تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك لارتباطها بمواد النظام، إضافة إلى الاطلاع على أنظمة العمل في الدول الأخرى، حتى يأتي التعديل مراعياً لمصالح جميع الأطراف.

ورغم تأكيدات الدكتور عبدالله الفوزان رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، حرص مجلس الشورى على الإسهام والعمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للنظر في آليات معالجة حالات وآثار الفصل التعسفي، بسبب هذه المادة، وتأكيد رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ خلال اللقاء الأول مع المواطنين، اهتمام المجلس بهذا الأمر، وإيجاد حلول نظامية تكفل حقوق جميع الأطراف، إلا أن إيضاحات “المصدر المطلع” تؤكد أن الأمر سيأخذ فترة طويلة، وهو ما يشكل مزيدا من المعاناة والضغوط على المواطنين الموظفين في القطاع الخاص.