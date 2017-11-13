«فايننشال تايمز»: عاصفة مكافحة الفساد في المملكة فاجأت كثيرين

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

مواطنة ترزق بـ 6 توائم بالرياض و60 طبيبا أشرفوا على ولادتها..بحالة جيدة وأطفالها

مواطنة ترزق بـ 6 توائم بالرياض و60 طبيبا أشرفوا على ولادتها..بحالة جيدة وأطفالها

الحريري: لم يجبرني أحد على الاستقالة.. وحياتي مهددة من نظام «الأسد»

الحريري: لم يجبرني أحد على الاستقالة.. وحياتي مهددة من نظام «الأسد»

«النيابة العامة» تحذر الموظفين الحكوميين من التورط في هذه الأمور

«النيابة العامة» تحذر الموظفين الحكوميين من التورط في هذه الأمور

مصادر: تعديل رسوم تدريب «رخصة القيادة».. 70 ريالاً للساعة

مصادر: تعديل رسوم تدريب «رخصة القيادة».. 70 ريالاً للساعة

«فايننشال تايمز»: عاصفة مكافحة الفساد في المملكة فاجأت كثيرين

«فايننشال تايمز»: عاصفة مكافحة الفساد في المملكة فاجأت كثيرين
0

تواصل – سامر محمد:

قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية: إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سبق وأن تحدث إلى الشعب السعودي قبل 6 أشهر، متعهدا بشن حملة ضد الفساد، وأنه لن يهرب أحد تورط في الفساد سواء كان وزيرا أو أميرا أو أي شخص، لكن قليل من الناس هم الذين توقعوا العاصفة المفاجئة التي حدثت الشهر الجاري، عندما أمرت لجنة جديدة لمكافحة الفساد باعتقال أكثر من 200 مشتبه به بينهم أمراء ورجال أعمال بارزين ومسؤولين سابقين، بتهم تتعلق بالفساد في مبالغ لا تقل عن 100 مليار دولار.

ولفتت إلى أن الاعتقالات التي شملت كثير من الأسماء الكبيرة، لاقت إشادة داخل المملكة والتي تثبت أنه “لا أحد فوق القانون”.

وذكرت الصحيفة أن بعض الكيانات في المملكة تمكنت من تحصين نفسها ضد الفساد مثل “أرامكو” ومؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك وفقا لاستشاري غربي قدم النصيحة لعقود بشأن تصدي المملكة للفساد.

واعتبرت الصحيفة أن الاجتثاث الكامل للفساد أمر غير مرجح، إلا أن خبراء لاحظوا اتخاذ خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز خطوات تساهم في مكافحة الفساد ومن بينها الحد من تواجد الأمراء في الحكومة.

وأضافت أن خادم الحرمين قلص أعداد الأمراء في الحكومة بشكل كبير، ولايوجد حاليا من الأمراء في الحكومة سوى وزراء الدفاع والداخلية والحرس الوطني.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«بلومبيرج»: «الحريري» ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية عودته للسلطة بشروط

«بلومبيرج»: «الحريري» ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية عودته للسلطة بشروط

مظاهرة لمتطرفين في بولندا تدعو لطرد المسلمين والمهاجرين

مظاهرة لمتطرفين في بولندا تدعو لطرد المسلمين والمهاجرين

«نيويورك تايمز»: إيران قد تتسبب بحرب بين الشيعة والسنة في أفغانستان

«نيويورك تايمز»: إيران قد تتسبب بحرب بين الشيعة والسنة في أفغانستان

المملكة تطلب عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب

المملكة تطلب عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>