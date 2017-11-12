«بلومبيرج»: «الحريري» ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية عودته للسلطة بشروط

تواصل- سامر محمد:

اعتبرت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية أن رئيس الوزراء المستقيل “سعد الحريري” ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية عودته إلى منصبه، وذلك في حواره مع تلفزيون المستقبل اللبناني.

وأشارت الشبكة إلى أن “الحريري” رفض التكهنات بأنه يقيم في المملكة على غير رغبته، وأعلن عن تخطيطه للعودة في غضون أيام إلى لبنان.

وذكرت الشبكة أن “الحريري” وجه حديثه إلى “حزب الله” بأنه إذا كانت هناك رغبة في إلغاء الاستقالة، فينبغي احترام الحياد والانسحاب من التدخلات الإقليمية.

ونقلت الشبكة عن “مها يحيى” مديرة مركز كارنيجي الشرق الأوسط أن الأسواق اللبنانية ستتنفس الصعداء إلى حد ما اليوم الاثنين بعد حديث “الحريري”.

ولفتت الشبكة إلى أن عددا من المحطات التلفزيونية في لبنان ومن أبرزها “إن بي إن تي في” المملوكة لرئيس البرلمان “نبيه بري” لم يذيعوا الحوار، مشيرة إلى أن “بري” والرئيس اللبناني “ميشيل عون” حلفاء لـ”حزب الله”، الذي تقاتل قواته بجانب بشار الأسد المدعوم من إيران في سوريا.