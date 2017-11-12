شاهد.. ماذا فعل زلزال العراق بسوق تجاري في كركوك؟

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أظهر مقطع متداول مدى قوة الزلزال الذي ضرب أجزاءً من العراق، منذ دقائق، حيث تسبب في تناثر بضائع سوق تجاري في كركوك.

وأبان مقطع الفيديو، الذي شاركه عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء، والفلك الدكتور خالد الزعاق، عبر حسابه بـ “تويتر”، مشهداً من كاميرا مراقبة داخل أحد الأسواق التجارية بمدينة كركوك لحظة حدوث الزلزال، حيث تسبب الاهتزاز العنيف في تناثر البضائع من الأرفف ووقوعها على الأرض.

يذكر أن زلزالاً بقوة 7.3 درجة ضرب العراق، منذ دقائق، على مسافة 103 كيلومترات جنوب شرق مدينة السليمانية، وكان مركزه على بعد 32 كيلومتراً جنوب غرب مدينة حلبجة، على عمق 33,9 كيلومتراً في منطقة جبلية محاذية لإيران.